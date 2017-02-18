Американские гимнастки обвинили экс-врача сборной в сексуальном домогательстве

Бывшие американские гимнасткив эфире программы «60 минут» на телеканале CBS обвинили врача сборной СШАв сексуальном домогательстве.«В учебном центре сборной США по спортивной гимнастике в Хьюстоне Нассар начал массировать меня. Он просил не надевать нижнее бельё. А затем он начинал трогать всё боле и более интимные места. Я понимала, что это неправильно, но не могла никому сказать, потому что он был очень квалифицированным врачом высокого статуса, мне повезло, что я вообще попала в этот учебный центр. Остальные просто засмеяли бы меня», — рассказала Ховард.Нассар был арестован в декабре в рамках федерального расследования распространения детской порнографии. Он обвиняется в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 годы.