Бессеберг: чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене превзошёл все ожидания

Президент Международного союза биатлонистоврассказал о своих впечталениях от проходящего в Хохфильцене чемпионата мира.«В этом спорте я с 1972 году, но я никогда не испытывал то, что можем предложить лучшим атлетам столь разные и хорошие условия. Особенно это касается гонок с раздельным стартом, где не было разницы стартовать в первой или последней группе. В некоторых стартах можно было награждать призёров после финиша 40-х номеров, а тут мы не знали победителя до самого конца гонок. Это сделало соревнования увлекательными для миллионов зрителей по всему миру. Я не могу обещать, что такое повторится когда-либо. Чемпионат мира в Хольменколлене назвали „Триллером на снегу“, но этот чемпионат превзошёл все ожидания.Были и сюрпризы, например, первая в истории США золотая медаль Лоуэлла Бейли в классической индивидуальной гонке. Удивила и Домрачева, что смогла завоевать серебряную медаль в преследовании в противостоянии с сильнейшими соперницами всего через несколько месяцев после рождения ребёнка. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков из многих стран, посетивших этот стадион и проведших чемпионат в дружественной обстановке», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.