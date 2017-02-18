Шипулин: ещё одна мечта осуществилась

Российский биатлонистпрокомментировал победу мужской сборной России по биатлону в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Наконец-то мы стали чемпионами мира. Я в том числе. Ещё одна мечта осуществилась. Спасибо моей команде», — сказал Шипулин в эфире «Матча».Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).