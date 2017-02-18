Бабиков: хотел быть быстрее на трассе, но не очень хорош в таких условиях

Чемпион мира в эстафетепрокомментировал свой третий этап, на котором он вывел сборную России в лидеры.«Состояние по сравнению со спринтом и преследованием сложно оценить – это разные гонки. В эстафете больше сказывается волнение, особо его чувствуешь. Но, в принципе, я доволен своим состоянием. Хотя, может быть, хотел держать более высокую скорость на трассе, но трасса разбита, а я пока не очень хорош в таких условиях.На последнем круге пришлось тяжело. Вроде и есть силы, но не можешь их реализовать. Когда увидел, что Эдер догнал меня… В принципе, он так всегда – на первых двух кругах сидел за спиной, подталкивал меня немного, но он тяжелее, это видно. Когда он меня догнал, я хотел передать Антону эстафету вторым, чтобы он сидел за спиной у австрийца – была такая тактика. Но Эдер в итоге не захотел выходить вперёд, и мы глуповато потеряли несколько секунд на подходе к передаче», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.