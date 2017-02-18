Гросс: это на самом деле выдающееся достижение

Старший тренер мужской сборной России по биатлонупрокомментировал победу команды в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Я очень горд и рад за нашу команду. Это на самом деле выдающееся достижение. Что касается Цветкова, то в первый день, когда не удался спринт, в его голове произошли некоторые изменения. Такое иногда случается в спорте. Но он наконец-то освободил свою голову. Мы были в нём уверены», — сказал Гросс в эфире «Матча».Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).