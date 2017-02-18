Драчёв: Шипулин показал на финише, что нас просто так не возьмёшь!

Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв прокомментировал победу мужской сборной России по биатлону в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
«Мы стали чемпионами не впервые за девять лет – это просто был перерыв! Сегодня все ребята очень хорошо пробежали и отработали на ура. Даже те два запасных патрона, которые были у Волкова, и один патрон у Шипулина. Это очень грамотная стрельба и достаточно хороший ход. Антон показал на финише, что нас просто так не возьмёшь!
История с Фуркадом? Антон поставил точку в эстафете, а не в отношениях с Фуркадом. Завтра будет другой день и другая гонка, поэтому и Фуркад — молодец, и Антон — молодец. А все эти истории нужно забыть и оставить в прошлом», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).