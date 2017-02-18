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Касперович: российские биатлонисты просто показали результат, на который готовы

18 февраля 2017, суббота. 18:43. Другие
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал победу мужской команды в эстафете на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.

«Всем мы ничего не доказывали. Просто показали тот результат, на который готовы. Вы прекрасно понимаете, что на всех дистанциях, которые бежали, никак не могли раскрыться до конца, в свою силу, так сказать. Но в эстафете команда сработала исключительно. И на рубежах, и на дистанции — вели себя агрессивно, постоянно атаковали. Чемпионат для нас ещё не закончился. Мы будем бороться и в масс-старте. Есть ещё и женский, и мужской. Так что подведём итоги уже после конца турнира.

Конечно, мы уже поблагодарили всех личных тренеров и всех. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, и вам, журналистам, в том числе. Где вы нас ругали, но в целом верили в нас. На последнем круге Антон с первого метра после рубежа начал атаковать и на первом подъёме ушел на две секунды, а потом на четыре, так что Фуркад даже не стал бороться», — передаёт слова Касперовича спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Касперович Чемпионат мира по биатлону 2017
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18 февраля 2017, суббота
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