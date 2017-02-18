Касперович: российские биатлонисты просто показали результат, на который готовы

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал победу мужской команды в эстафете на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.«Всем мы ничего не доказывали. Просто показали тот результат, на который готовы. Вы прекрасно понимаете, что на всех дистанциях, которые бежали, никак не могли раскрыться до конца, в свою силу, так сказать. Но в эстафете команда сработала исключительно. И на рубежах, и на дистанции — вели себя агрессивно, постоянно атаковали. Чемпионат для нас ещё не закончился. Мы будем бороться и в масс-старте. Есть ещё и женский, и мужской. Так что подведём итоги уже после конца турнира.Конечно, мы уже поблагодарили всех личных тренеров и всех. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, и вам, журналистам, в том числе. Где вы нас ругали, но в целом верили в нас. На последнем круге Антон с первого метра после рубежа начал атаковать и на первом подъёме ушел на две секунды, а потом на четыре, так что Фуркад даже не стал бороться», — передаёт слова Касперовича спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.