Бабиков: мне повезло, что соперники брали дополнительные патроны

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление на третьем этапе эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.«Конечно, я готовился к эстафете после финиша преследования и верил, что смогу подойти в лучшей форме и поддержать команду. Мне повезло, что соперники брали дополнительные патроны, а я стрелял чисто и сумел вывести команду на первое место и передать Антону эстафету с хорошим результатом», — передаёт слова Бабикова спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла эстафету на чемпионате мира. Вторыми стали представители Франции, а замкнули тройку призёров спортсмены из Австрии.