Шипулин намерен выставить шубу Тихонова на благотворительный аукцион

Российский биатлонистсообщил о намерении выставить на благотворительный аукцион шубу, полученную в подарок от четырёхкратного олимпийского чемпионапосле победы мужской сборной России по биатлону в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Скорее всего, по согласованию с ним выставлю шубу на благотворительный аукцион и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Полную версию интервью с Шипулиным можно прочитать