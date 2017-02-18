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Беатрикс: доволен, что провел этап хорошо и передал эстафету первым

18 февраля 2017, суббота. 20:03. Другие
Французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс прокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.

«Перед стартом я чувствовал много давления и старался сделать все лучшее для команды. Я доволен, что провел этап хорошо и передал эстафету первым», — передаёт слова Беатрикса спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

Мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла эстафету на чемпионате мира. Вторыми стали представители Франции, а замкнули тройку призёров спортсмены из Австрии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Жан-Гийом Беатрикс Чемпионат мира по биатлону 2017
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