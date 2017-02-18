Беатрикс: доволен, что провел этап хорошо и передал эстафету первым

Французский биатлонистпрокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.«Перед стартом я чувствовал много давления и старался сделать все лучшее для команды. Я доволен, что провел этап хорошо и передал эстафету первым», — передаёт слова Беатрикса спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла эстафету на чемпионате мира. Вторыми стали представители Франции, а замкнули тройку призёров спортсмены из Австрии.