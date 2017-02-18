Организаторы чемпионата мира по биатлону перепутали гимн России на награждении

Организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения нашей мужской эстафетной четвёрки. Сборная России, получившая золотые медали за победу в эстафете, была награждена золотыми медалями, а потом был поставлен старый российский гимн (1990-2000 год, произведение М.И. Глинки). Мелодия ложного гимна доиграла до конца.Ошибку оргкомитет исправил лишь после того, как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принёс свои извинения.