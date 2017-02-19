Лашманова победила на ЧР по спортивной ходьбе

Олимпийская чемпионка 2012 года и победительница московского чемпионата мира 2013 года Елена Лашманова первенствовала на чемпионате России по спортивной ходьбе, который проходит в Сочи, на дистанции 20 км. Ставшая второй Екатерина Медведева проиграла Лашмановой 4 секунды, третье место заняла Софья Бродацкая. Все спортсменки представляют Мордовию.
У мужчин победителем соревнований на дистанции 20 км стал Сергей Широбоков. Второе место занял Сергей Бакулин, третье — Станислав Емельянов.
На дистанции 35 км у мужчин чемпионат России выиграл Сергей Шарыпов, вторым стал Дементий Чепарев, третьим — Денис Нижегородов.