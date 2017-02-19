Лашманова победила на ЧР по спортивной ходьбе

Бабиков: хотел быть быстрее на трассе, но я не очень хорош в таких условиях

Чепиков: наша четвёрка показала себя настоящими бойцами и зрелыми биатлонистами

Гросс: это на самом деле выдающееся достижение

Драчёв: Шипулин показал на финише, что нас просто так не возьмёшь!

Касперович: российские биатлонисты просто показали результат, на который готовы

Мутко: большой неожиданности в победе российских биатлонистов в эстафете нет

Якушев: мужская сборная России по биатлону не дала соперникам ни единого шанса

Россияне вышли в лидеры общего зачёта эстафет на Кубка мира по биатлону

Фуркад: догнать Шипулина было слишком сложно

Эдер: сегодня вечером австрийские биатлонисты могут устроить вечеринку

Шипулин: Фуркад очень силён, но я сумел убежать от него

Отец Шипулина: сын сделал выводы после борьбы с Фуркадом в миксте

Волков: моё отставание было связано с дополнительными патронами на рубеже

Шипулин: давно мечтал финишировать с флагом, это очень значимое событие

Цветков: в эстафете на меня давил неудачный результат в спринте

Губерниев: помирились с Фуркадом — сказал ему, что сожалею о своих словах

Бабиков: мне повезло, что соперники брали дополнительные патроны

Беатрикс: доволен, что провёл этап хорошо и передал эстафету первым

«Дина» разгромила «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу

Фийон-Майе: испытывал проблемы со стрельбой со старта ЧМ

Васильев: российские биатлонисты доказали, что у нас не банановая страна

Костенюк и Гиря завершат 1/8 финала ЧМ по шахматам на тай-брейке

Как россияне выиграли эстафету на ЧМ по биатлону. Фоторепортаж

Эберхард: для меня эстафета была сложной, я слишком тяжёл для такого снега

Силаков: у Ивановой хорошие шансы добиться высоких результатов на ОИ-2018

Организаторы чемпионата мира по биатлону перепутали гимн России на награждении

Сборная России по регби обыграла Бельгию на чемпионате Европы

Кравцов: не делайте проблему из-за перепутанного гимна, перед нами извинились

Майерс-Тэйлор и Джонс — чемпионки мира по бобслею, россиянки — 18-е

Губерниев: ведущий не хотел отдавать микрофон, но бог на нашей стороне

Цветков: такие яркие победы важны и нам, и болельщикам

Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России на награждении

Организаторы ЧМ по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

Шипулин: радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн

Саблистка Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах

Все российские гроссмейстеры стартовали на этапе Гран-при FIDE с ничьих

Бьорндален: из-за лыж я проиграл на спусках около десяти секунд

Лашманова победила на ЧР по спортивной ходьбе

Й. Бё: в эстафете постепенно начал экономить силы для масс-старта

Немцы Фридрих и Маргис захватили лидерство в соревнованиях бобов-двоек на ЧМ

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 2749 (50%) Неожиданно, но женская 133 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 276 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 1500 (27%) Не будет у России никаких медалей 863 (16%)

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