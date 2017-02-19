Немцы Фридрих и Маргис захватили лидерство в соревнованиях бобов-двоек на ЧМ

Немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис после двух попыток из четырёх захватил лидерство на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Кёнигзее (Германия). Немцы опережают занимающих второе место канадцев Джастина Крипса и Джессе Люмсдена на 0,52 секунды. На третьем месте ещё один немецкий экипаж Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум.
Лучшие из россиян Алексей Стульнев и Максим Белугин занимают 14-е место. Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв, по техническим причинам выступающие не на своём болиде, только 21-е.
Бобслей. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Мужчины. Двойки. После двух попыток из четырёх
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) – 1.38,60.
2. Джастин Крипс / Джессе Люмсден (Канада) – 1.39,12.
3. Йоханнес Лохнер / Джошуа Блум (Германия) – 1.39,23…
14. Алексей Стульнев / Максим Белугин (Россия) – 1.39,63…
21. Александр Касьянов / Алексей Пушкарёв (Россия) – 1.39,88…
25. Максим Андрианов / Кирилл Антюх (Россия) – 1.40,22.