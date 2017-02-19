Т. Бё: на «стойке» пришёл в себя только после половины выстрелов

Норвежский биатлонистрассказал о причинах неудачной стрельбы в эстафете, по итогам которой сборная Норвегии стала восьмой. Тарьей допустил четыре промаха, уйдя на штрафной круг.«Я плохо выступил в этой гонке, провалившись на второй стрельбе. Начало было неплохим, но „стойка“ получилась катастрофической. Я был настроен на стрельбу, планировал, как буду вести её — но как только я занял огневую позицию, всё это куда-то исчезло. Я пришёл в себя только после половины выстрелов, когда было уже слишком поздно. Иногда такое случается», — сказал Бё в интервью NRK.