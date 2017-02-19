Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене.

В 13:30 по московскому времени в Хохфильцене начнётся заключительная гонка женской части чемпионата мира по биатлону. В масс-старте на 12,5 км примут участие 30 спортсменок: медалистки личных гонок текущих соревнований, биатлонистки, занимающие высокие места в общем зачёте Кубка мира, и спортсменки, добившиеся наилучших результатов в гонках чемпионата мира.За сборную России в этой дисциплине побегут«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи: