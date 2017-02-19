Фишналлер выиграл этап КМ в Пхёнхчане, Горбанцевич — девятый

Итальянец Доминик Фишналлер выиграл этап Кубка мира по санному спорту в Пхёнчхане. Второе место занял немец Анди Лангенхан, а замкнул тройку призёров канадец Самуэль Энди. Лучшим из россиян стал Александр Горбанцевич, показавший девятый результат.
Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Одноместные сани
1. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.37,229.
2. Анди Лангенхан (Германия) – 1.37,378.
3. Самуэль Эдни (Канада) – 1.37,694…
9. Александр Горбацевич (Россия) – 1.38,058…
14. Семён Павличенко (Россия) – 1.38,246…
17. Степан Фёдоров (Россия) – 1.38,503…
28. Роман Репилов (Россия) – 1.39,488…
31. Максим Аравин (Россия) – 1.40,186.