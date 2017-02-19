Бьорген выиграла гонку на 10 км на этапе КМ в Отепя, Седова — седьмая

Норвежка Марит Бьорген победила в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя. Второе место заняла шведка Шарлотта Калла, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница Норвегии Хайди Венг. Россиянка Анастасия Седова стала седьмой.
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап. Отепя, Эстония
Женщины. 10 км. Классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 29.59,0.
2. Шарлотта Калла (Швеция) – +26,5.
3. Хайди Венг (Норвегия) – + 57,2…
7. Анастасия Седова (Россия) – + 1.29,6…
9. Юлия Чекалёва (Россия) – + 1.57,2…
25. Юлия Белорукова (Россия) – + 2.44,2.
26. Полина Кальсина (Россия)– + 2.44,3…
37. Алиса Жамбалова (Россия) – + 3.20,8…
39. Анна Медведева (Россия) – + 3.30,0.