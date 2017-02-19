Дальмайер выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Старых — 15-я

Немка Лаура Дальмайер победила в масс-старте на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Второе место заняла американка Сюзанн Данкли, а замкнула тройку призёров финка Кайса Мякяряйнен. Россиянки Ирина Старых и Татьяна Акимова финишировали 15-й и 23-й соответственно.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33.13,8 (0).
2. Сюзанн Данкли (США) — +4,6 (0).
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +20,1 (1).
4. Габриэла Коукалова (Чехия) — +24,0 (1).
5. Тея Грегорин (Словения) — +24,2 (1).
6. Юлия Джима (Украина) — +24,4 (1).
7. Мари Дорен-Абер (Франция) — +40,3 (1).
8. Доротея Вирер (Италия) — +1.05,6 (2).
9. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +1.06,9 (0).
10. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1.14,1 (2)…
15. Ирина Старых (Россия) — +1.37,0 (2)…
23. Татьяна Акимова (Россия) — +2.43,4 (5).