Акимова: мы выступили довольно неплохо на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Россиянка, ставшая 23-й в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, прокомментировала своё выступление.«Перед масс-стартом всё выкинула из головы, вышла с позитивным настроем, но опять не получилось со стрельбой. Ошибки на стрельбе стоя меня преследовали по ходу всего сезона. Это моё слабое место. Я работаю над этим и надеюсь, что исправлю ошибки.Этот чемпионат мира дал мне много опыта. Несмотря на какие-то неудачи, было много позитива и мы выступили довольно неплохо.Что касается эстафеты, то на первых 200 метрах я помчалась догонять соперниц с огромным желанием, но зацепилась за край трассы и упала. Потом понимала, что проиграла много времени. Старалась не думать об этом, но всё равно это сказывалось. На стрельбе допустила технические ошибки, был ветер. Вся команда меня поддержала. И девчонки, и тренеры очень переживали, поддерживали. Спасибо им огромное! Уже на следующий день было хорошее настроение», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.