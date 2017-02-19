Данкли: меня вдохновила победа Лоуэлла Бэйли

Американкаподелилась эмоциями от второго места в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Моя мечта сбылась. Мы верили, что сможем выиграть медаль чемпионата мира. Это первая медаль в истории женского американского биатлона, и я верю, что когда-нибудь у нас будет золото. Нас вдохновила победа Лоуэлла. Пару лет назад я мечтала о таком успехе, и он воплотился в жизнь.Я всегда старалась бороться за победу и на последнем круге пыталась противостоять Дальмайер, но у меня закончились силы. В этом сезоне я много работала над скорострельностью. Это была моя слабость, а сейчас стала сильной стороной, особенно в таких гонках, как масс-старт», — передаёт слова Данкли корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.