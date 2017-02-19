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Фридрих и Маргис выиграли ЧМ по бобслею в двойках, Стульнев и Белугин — 17-е

19 февраля 2017, воскресенье. 15:47. Другие
Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис победили в соревнованиях двоек на чемпионате мира по бобслею в Кёнигзее. Второе место заняла канадская двойка Джастин Крипс/Джессе Люмсден, а замкнули тройку призёров ещё одни представители Германии Йоханнес Лохнер и Джошуа Блум. Россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин стали 17-ми.

Бобслей. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Мужчины. Двойки. Итоговая классификация

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 3.16,71.
2. Джастин Крипс/Джессе Люмсден (Канада) – 3.17,91.
3. Йоханнес Лохнер/Джошуа Блум (Германия) – 3.17,96…
17. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) – 3.18,99…
19. Александр Касьянов/Алексей Пушкарёв (Россия) – 3.19,24…
23. Максим Андрианов/Кирилл Антюх (Россия) – 2.30,05.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Касьянов
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