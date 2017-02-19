Алябьев: в моём плане на ЧМ по биатлону у девушек была медаль, но не получилось

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Я рассчитывал, что Старых себя проявит после всех инцидентов, которые возникали вокруг её имени. Был уверен, что она поймает кураж, но, видимо, Ира устала. Всё-таки старты дают о себе знать, трасса там тяжёлая. В моём плане у девушек была медаль, но, к сожалению, не получилось.Сейчас главное — детально во всём разобраться, проанализировать. Винить тренеров не стоит. Спортсмены должны найти свои недоработки. Впереди Олимпиада. Времени экспериментировать уже не будет. Должна быть целенаправленная подготовка», — приводит слова Алябьева «Спорт-экспресс».