Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту

На восьмом этапе Кубка мира по санному спорту, состоявшемуся в Пхёнчхане, завершилась эстафета. Победу одержала сборная Германии, второе место заняла Австрия, менее чем на одну десятую секунды опередившая Латвию. Сборная России, в составе которой были Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов, заняла пятое место.
Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея.
Эстафета.
1. Германия – 2.29,119.
2. Австрия – 2.29,550.
3. Латвия – 2.29,612…
5. Россия (Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев, Владислав Антонов) – 2.30,325.