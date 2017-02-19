Данкли: мои родители все гонки смотрят на трассе и выглядят как настоящие фанаты

Американка, ставшая второй в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, рассказала, как будет отмечать свой успех.«Мои родители все гонки смотрят на трассе, поддерживают меня. Они выглядят как настоящие фанаты, носят красно-белые шляпы. Также у нас есть немецкие болельщики, которые поддерживают нашу команду с чемпионата мира в Рупольдинге в 2012 году. Мне очень нравится сообщество биатлонных болельщиков, их поддержка, одежды и флаги. Когда ты на трассе, чувствуешь их энергетику, которая особенно помогает на подъёмах. Это очень круто!У нас в команде отмечали медаль Лоуэлла Бейли, но я не знаю, что будет сегодня вечером. Не уверена, что выдержу ещё одну вечеринку такого масштаба. Но как-нибудь медаль мы точно отметим. При этом надо помнить, что нам предстоит переезд на следующий день, но сегодня вечером точно что-то произойдёт», — рассказала Данкли.Прочитать интервью с Данкли полностью вы можете здесь: