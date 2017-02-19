Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Хохфильцене, Шипулин — 4-й

Немец Симон Шемпп победил в мужском масс-старте на 15 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Серебряную награду завоевал норвежец Йоханнес Бё, а третьим финишировал австриец Симон Эдер. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, показавший четвёртый результат.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Симон Шемпп (Германия) — 35.38,3 (0).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +9,0 (1).
3. Симон Эдер (Австрия) — +10,1 (0).
4. Антон Шипулин (Россия) — +25,3 (2).
5. Мартен Фуркад (Франция) — +31,3 (3).
6. Лоуэлл Бэйли (США) — +33,5 (0).
7. Доминик Ландертингер (Австрия) — +38,0 (2).
8. Фредрик Линдстрём (Швеция) — +39,7 (1).
9. Бенедикт Долль (Германия) — +42,9 (2).
10. Арнд Пайффер (Германия) — +46,1 (2).
11. Евгений Гараничев (Россия) — +50,7 (2)…
26. Максим Цветков (Россия) — +2.01,5 (3).