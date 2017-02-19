Д. Аверина выиграла три золота в отдельных упражнениях на Гран-при Москвы

В заключительный день первого этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве спортсменки определили лучших в отдельных видах. Россиянка Дина Аверина к золоту в личном многоборье добавила ещё три победы – в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнении с мячом победу одержала ещё одна россиянка Александра Солдатова.
Художественная гимнастика. Гран-при. Первый этап. Москва
Обруч
1. Дина Аверина (Россия) – 19,450.
2. Александра Солдатова (Россия) – 18,950.
3. Катерина Галкина (Беларусь) – 18,300.
Мяч
1. Александра Солдатова (Россия) – 18,950.
2. Дина Аверина (Россия) – 19,050.
3. Катерина Галкина (Беларусь) – 17,900.
Булавы
1. Дина Аверина (Россия) – 19,450.
2. Юлия Бравикова (Россия) – 18,550.
3. Линой Ашрам (Израиль) – 17,700.
Лента
1. Дина Аверина (Россия) – 18,550.
2. Арина Аверина (Россия) – 18,450.
3. Катерина Галкина (Беларусь) – 16,850.