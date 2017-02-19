Касперович: думаю, для Подчуфаровой сезон закончен

Обладательница бронзовой медали чемпионата мира в Хохфильцене биатлонистка Ольга Подчуфарова в этом сезоне больше не примет участия в международных стартах, заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.
«Собираемся очень внимательно обследовать Подчуфарову, чтобы привести её в нормальное физиологическое состояние перед подготовительным периодом. Думаю, что сезон для неё закончен», — сказал Касперович.
Следующим стартом для элиты мирового биатлона станет этап Кубка мира, который пройдёт в Пхёнчхане 2-5 марта.