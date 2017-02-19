Касперович назвал состав на этап Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане

Главный тренер сборной России по биатлонуназвал состав команды на этап Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея), который пройдёт в рамках предолимпийской недели.Татьяна Акимова, Ирина Старых, Светлана Слепцова, Ирина Услугина, Светлана Миронова.Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов.Этап Кубка мира в столице Олимпийских игр 2018 года пройдёт с 27 февраля по 5 марта.Матвей Елисеев, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Александр Логинов примут участие в этапе Кубка IBU, который состоится 2-5 марта в Контиолахти.