Ярошенко: медали, которые мы недобрали на этом ЧМ, будут за нами на Олимпиаде

Двукратный чемпион мирапрокомментировал результаты сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене, где россияне завоевали две медали — золотую в мужской эстафете и бронзовую в смешанной.«Если подводить итоги ЧМ, то надо отметить небольшой прогресс у женской сборной в виде медали в смешанной эстафете. Хотелось бы, конечно, чтобы в классической эстафете поборолись, но состав не был оптимальным. Индивидуально нашим девушкам пока сложновато бороться.Что касается мужской сборной, то у ребят две медали, хотя могло бы быть и чуть больше. К сожалению, где-то не хватило одного точного выстрела. Однако мы увидели, что у мужчин есть отличная и глубокая «скамейка» и потенциал, по которому наша команда, возможно, сильнейшая сейчас. Думаю, все основные конкуренты это уже поняли. Те медали, которые мы недобрали на этом чемпионате мира, будут за нами на Олимпиаде», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.