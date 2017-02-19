Шемпп: это был мой последний шанс, и я его использовал

Победитель масс-старта на чемпионате мира в Австрии немецпрокомментировал удачные для себя итоги масс-старта.«Сегодня отличный день для меня и всей нашей команды. Это был мой последний шанс, и я его использовал. Удивительно получить этот титул в масс-старте. Это было не просто для меня. Я каждый день объяснял в микст-зоне, почему не взял медаль. Ведь каждый день что-то не получалось, и это делало меня более голодным. После заключительной стрельбы я уходил с Эдером, чувствовал себя хорошо на трассе и на подъёме выдал всё, на что способен. Сегодня лыжи отлично работали у нас и у австрийцев, хотя сервисёрам работать было непросто. Стрельба без промахов — всегда особое событие, особенно если это гонка с четырьмя рубежами», — передаёт слова Шемппа корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.