Колобков: должны выступать лучше, с учётом того, сколько вкладывается в биатлон

Министр спорта РФвыразил мнение, что биатлонисты сборной России должны претендовать на более высокие места на чемпионатах мира, чем на мировом первенстве 2017 года в Хохфильцене. По итогам соревнований российская сборная завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.«Надо оценивать каждую дисциплину в отдельности. Выступление девушек вряд ли можно назвать успешным, а у ребят приятно, что было золото в эстафете. Но в целом наша команда должна претендовать на более высокие награды во всех дисциплинах, с учётом того, сколько вкладывается в биатлон, насколько он популярен.Чемпионат был очень важен с точки зрения оценки наших возможностей накануне Олимпийских игр, но впереди год, когда можно сделать выводы и скорректировать подготовку.Сейчас надо встретиться с тренерами, посмотреть планы — что выполнили, что не удалось, какие ошибки были допущены. Много нюансов — поговорим с тренерами, встретимся с руководством федерации.Это один из ключевых и медалеёмких видов спорта, у нас есть ребята, на которых можно опереться, которые могут составить конкуренцию. Победа в эстафете была важна, была бронза, но в индивидуальных гонках выступали неровно и нестабильно. Оцениваю этот чемпионат удовлетворительно, но мы обязаны выступать лучше», — сказал Колобков.