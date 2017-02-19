М. Фуркад и Шипулин сохранили первое и второе места в общем зачёте Кубка мира

По итогам чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене серьёзных перестановок в общем зачёте Кубка мира среди мужчин не произошло. Уверенное лидерство сохранил француз Мартен Фуркад, россиянин Антон Шипулин и немец Симон Шемпп остались на второй и третьей позициях. Единственное изменение в первой пятёрке связано с норвежцем Йоханнесом Бё, который поднялся с восьмого места на четвёртое. Замыкает пятёрку лучших немец Арнд Пайффер.
Отметим, что Шипулин, Шемпп и Бё ещё сохраняют математические шансы на то, чтобы догнать Фуркада, но уже после следующего этапа Кубка мира Мартен может официально стать обладателем «Большого хрустального глобуса».
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 1020.
2. Антон Шипулин (Россия) — 690.
3. Симон Шемпп (Германия) — 673.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 621.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 550.
6. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 524.
7. Юлиан Эберхард (Австрия) — 513.
8. Эрик Лессер (Германия) — 513.
9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 482.
10. Лоуэлл Бэйли — 472…
13. Максим Цветков (Россия) — 415…
18. Антон Бабиков (Россия) — 322…
25. Евгений Гараничев (Россия) — 276…
34. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
36. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
64. Алексей Волков (Россия) — 30…
72. Юрий Шопин (Россия) — 18.