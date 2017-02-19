«Уральский трубник» обыграл «Водник» в ЧР по хоккею с мячом

«Уральский трубник» из Первоуральска на своём льду обыграл архангельский «Водник» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 4:2.Хозяева с 5 победами в 6 матчах занимают третье место в турнирной таблице, гости с одной победой в активе располагаются на шестой позиции.«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Водник» (Архангельск) – 4:2 (1:0).Голы: Маркин, 7, Разуваев, 50, Сидоров, 61, Почкунов, 75 – Дергаев, 56, Погребной, 83.