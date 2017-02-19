Бьорндален: скорее всего, это был мой последний чемпионат мира

Легенда мирового биатлона норвежецсообщил, что чемпионат мира в Хохфильцене, скорее всего, был для него последним в карьере. На этом мировом первенстве Бьорндален завоевал одну медаль — бронзу в гонке преследования.«Сейчас всё идёт к тому, что этот масс-старт был моей последней гонкой на чемпионатах мира. Впереди меня ждут Олимпийские игры, и это моя главная цель. Выступать на чемпионатах мира после Олимпиады смысла не вижу. Окончательного решения я ещё не принял, но, скорее всего, оно останется неизменным. Сейчас я планирую завершить карьеру после Олимпиады-2018.Не могу сказать, что мне тяжело провести в биатлоне ещё два или три года, но требуются определённые усилия, чтобы оставаться на вершине. Просто бегать я могу ещё много лет, однако смысла в этом не вижу. В этом году я серьёзно готовился ко всем гонкам. В следующем попробую быть более избирательным и посмотрю, к чему это приведёт», — сказал Бьорндален в интервью NRK.