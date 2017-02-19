Кравцов: добровольно от чемпионата мира Тюмень и СБР отказываться не собираются

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал позицию СБР по поводу возможной потери Тюменью чемпионата мира по биатлону — 2021.
«Я бы не связывал отстранение Глазыриной и позицию СБР по Тюмени как столице чемпионата мира — 2021. Это два разных вопроса. Дедлайн по Тюмени обозначен 24 февраля, мы ждём официального вердикта IBU. А дальше мы встанем перед вариативностью правовой защиты. Да, мы будем защищаться. Добровольно от чемпионата мира Тюмень и СБР отказываться не собираются. Как показала практика, это не помогает в выстраивании партнёрских и равноправных отношений.
Мы хотим дать понять IBU, что абсолютно не согласны с ситуацией, когда вместо упорядоченного регламента по проведению соревнований вступают в силу политические мотивы. Особенно когда учитывается позиция тех, кто вообще не должен быть задействован в этом вопросе.
Это не означает, что мы настроены на конфликт. Мы члены международной биатлонной семьи и хотим жить со всеми в мире. Скажем, когда президент Федерации биатлона Франции извинился передо мной за высказывания Мартена Фуркада, я эти извинения без колебаний принял. Так же, как и сами спортсмены, Мартен и Антон, закрыли этот вопрос. Это правильно. Мы не хотим воевать. Мы хотим отстаивать свои интересы», — рассказал Кравцов спецкору «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.