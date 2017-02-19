Российские бадминтонисты впервые завоевали серебро ЧЕ среди смешанных команд

Сборная России по бадминтону впервые завоевала серебряные медали чемпионата Европы среди смешанных команд, который проходил в Любине (Польша). В финальном поединке россияне проиграли явному фавориту соревнований команде Дании со счётом 0-3. Датчане в 16-й раз стали чемпионами Европы. Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах немцы и англичане.Сборная России впервые приняла участие в финале турнира. Ранее отечественные бадминтонисты четыре раза становились бронзовыми призёрами соревнований.Иван Созонов / Екатерина Болотова – Йоахим Фишер Нильсен / Кристина Педерсен – 22:24, 10:21.Анатолий Ярцев – Андерс Антонсен – 7:21, 8:21.Евгения Косецкая – Лина Кьярсфельдт – 15:21, 15:21.