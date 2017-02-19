Россияне остались без медалей в командной гонке на ЧМ по бобслею и скелетону

Победным дублем двух сборных Германии завершилась командная гонка на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в Кенигзее (Германия). Бронзу завоевала интернациональная команда, составленная из немцев и румын.
Первая российская команда в составе скелетонистов Александра Третьякова, Марии Орловой, а также бобслеистов Надежды Сергеевой / Анастасии Кочержовой и Алексея Стульнева / Максима Белугина заняла четвёртое место, вторая российская команда (Елена Никитина, Никита Трегубов, Александр Касьянов / Алексей Пушкарев и Александра Родионова / Юлия Шокшуева) стала пятой.
Бобслей, скелетон. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Командная гонка
1. Германия I – 3.21,84.
2. Германия II – 3.22,44.
3. Германия/Румыния – 3.22,69.
4. Россия I – 3.22,82.
5. Россия II – 3.23,04.