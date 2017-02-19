Васильев: Шипулину трижды немного не хватило для победы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира – 2017.«Если отбросить эмоции, могу сказать, что выступила наша сборная вполне неплохо. Золото и бронза — неплохой результат. У тех же норвежцев золота нет вообще. Да, феерично выступили немцы, но там праздник сделала одна Дальмайер.Мужчины выступили обнадёживающе. Общее состояние мужской команды России – приличное. Победа в эстафете тому живое доказательство. Антон Шипулин также мог выиграть, но трижды немного не хватило для победы.У женщин посложнее. Сейчас только Акимова и Старых могут закрыть программу. И то Старых, мне кажется, перебегала, устала. А Акимовой нужно прибавлять в стабильности в стрельбе. Как только она подтянет этот аспект, всё будет хорошо. К следующему олимпийскому году она будет в порядке», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.