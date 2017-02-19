Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Афинах

Женская сборная России по фехтованию на саблях победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира, который проходил в Афинах (Греция). В финальном поединке россиянки были сильнее команды Южной Кореи со счётом 45:44. В ходе турнира будущие победительницы поочередно взяли верх над соперницами из Азербайджана (45:27), Китая (45:42) и Италии (45:34).Бронзу завоевали итальянки, разгромившие в малом финале за третье место команду Украины — 45:33.В составе российской команды выступали