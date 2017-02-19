Российские дзюдоисты завоевали три медали на этапе открытого Кубка Европы

Российские спортсмены завоевали три медали (одну серебряную и две бронзовые) на этапе открытого Кубка Европы по дзюдо в Риме (Италия).Серебряным призёром в весовой категории до 60 кг стал, уступивший в финальной схватке японцу Таико Фудзисаке. На третью ступень пьедестала почёта поднялись(до 66 кг) и(свыше 100 кг).Победили южнокореец Баул Ан (до 66 кг), японец Юеи Йосида (до 73 кг), бразилец Эдуардо Сантош (до 81 кг), поляк Пётр Кучера (до 90 кг), австриец Аарон Фара (до 100 кг) и японец Хиога Ота (свыше 100 кг).