М. Фуркад: если выступлю на ОИ-2018 не хуже, чем на этом ЧМ, буду доволен

Французский биатлонист, занявший пятое место в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене, прокомментировал своё выступление.«До самого последнего выстрела у меня были хорошие шансы на победу в масс-старте, несмотря на штрафной круг на первой „лёжке“. Мне удалось вернуться в борьбу, не потратив на это слишком много сил. Но, к сожалению, перед последней стрельбой я вспомнил тот промах, и это сбило мой настрой.Я заболел после индивидуальной гонки, что, конечно, отнимало у меня силы. Несмотря на это, мне удалось показать хорошую скорость.Это был прекрасный чемпионат мира. Я получил удовольствие от всех гонок и даже не слишком расстроился из-за сегодняшних промахов. Я очень надеюсь, что в следующем году мне удастся выступить на Олимпийских играх по крайней мере не хуже, чем здесь. Да, всегда можно сделать что-то лучше, но если я покажу там такие же результаты, как на этом чемпионате, то буду доволен», — сказал Фуркад в интервью 20 minutes.