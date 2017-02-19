Француз Вашье-Лаграв вышел в лидеры этапа Гран-при FIDE

Во втором туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ), российские гроссмейстеры встретились друг с другом. Партии Дмитрий Яковенко — Александр Грищук и Ян Непомнящий — Александр Рязанцев завершились вничью. Ещё один россиянин Евгений Томашевский проиграл Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана.
Единоличным лидером стал француз Максим Вашье-Лаграв, который одержал вторую победу, обыграв венгра Рихарда Раппорта. Второе место делят Мамедьяров и Майкл Адамс из Англии, в активе которых по 1,5 очка.
Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 27 февраля.