Шипулин: знаю, что не оправдал надежд многих на ЧМ, но я правда старался

Российский биатлонисткратко оценил итоги мирового первенства в Хохфильцене.«Чемпионат мира закончился. Знаю, не оправдал надежд многих… Но я правда старался! Спасибо всем за поддержку. То ли ещё будет...», — написал Антон в своём «инстаграме».Помимо победы в составе мужской эстафеты и бронзовой медали в составе эстафеты смешанной Шипулин дважды стал четвёртым в личных гонках — преследовании и масс-старте. При этом гонку преследования Антон начинал с 21-й позиции, проигрывая лидерам больше минуты.