Т. Бё: Йоханнес идёт по нисходящей

Норвежский биатлонистпрокомментировал выступление своего братана чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где тот завоевал три серебряные медали – в спринте, гонке преследования и масс-старте.«После чемпионата мира в Контиолахти-2015 Йоханнес дразнил меня за то, что я беру только бронзовые медали. Он говорил направо и налево, что выигрывает только золото. Теперь же у него только серебро. Он идёт по нисходящейНа самом деле, это был потрясающий турнир для Йоханнеса. Он создан для чемпионатов мира, ему нет равных. Это не случайно, что он берёт личные медали год за годом», – цитирует VG Тарьея Бё.