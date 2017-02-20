Максакова поднялась на шестую строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке. В зачёте для юношей россиянка Александра Максакова поднялась на шестую строчку, её соотечественница Валерия Симонова — на 33-ю. Лидером стала немка Анна-Кристина Аббелен.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юноши
1 (4). Анна-Кристина Аббелен (Германия) — 1827.
2 (5). Леони Рихтер (Германия) — 1792.
3 (6). Жасмин де Коейер (Нидерланды) — 1759.
…
6 (10). Александра Максакова (Россия) — 1711…
33 (46). Валерия Симонова (Россия) — 1410.