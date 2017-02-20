Чепиков: Шипулин превратился в грозного борца. Его боится, думаю, даже Фуркад

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков оценил выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Россияне завоевали две медали — золотую (в мужской эстафете) и бронзовую (в смешанной эстафете).
«Весь чемпионат мира был очень интересным, не было явного доминирования у какой-то команды – у всех были медали. Чемпионат мира был разнообразным. Мужчины наши могут ещё добавить. Молодые ребята Цветков, Бабиков, Матвей Елисеев приобрели уже уверенность, но у них нет ещё стабильности. Думаю, что к следующему сезону появится и она. А Антон Шипулин уже превратился в грозного борца, которого все боятся, думаю, что даже Фуркад. Так что очень многое будет зависеть от окончательного предолимпийского настроя», — цитирует Чепикова «Р-Спорт».