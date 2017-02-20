Тихонов: я готов консультировать сборную РФ по биатлону, выезжать с ней на сборы

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонусообщил, что готов стать консультантом сборной России по биатлону. На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене сборная России завоевала две медали — золотую (в мужской эстафете) и бронзовую (в смешанной эстафете).«Надо готовиться к Олимпиаде, но тренерский коллектив совершенно не устраивает. Я готов консультировать нашу команду, выезжать с ней на сборы, если руководство СБР примет такое решение. Готов помочь — сесть и детально разобрать все ошибки. Скажу откровенно — в сборной на чемпионате мира не было духа семьи, как было раньше, ходим здесь, как на поминках, а это очень плохо. У нас была мощная школа, никого из-за рубежа не привлекали, и сейчас иностранцы нам не нужны. С тренерами надо разбираться, чемпионат мира уже закончился», — цитирует Тихонова ТАСС.