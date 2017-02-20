Сидорова победила в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России в Москве

В Москве стартовал зимний чемпионат России по лёгкой атлетике. В беге на 60 м победили Руслан Перестюк и Виктория Вручинская. На дистанции 3000 м лучшими стали Владимир Никитин и Елена Коробкина. В прыжках с шестом первенствовала Анжелика Сидорова.
Лёгкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва
Мужчины. 60 м
1. Руслан Перестюк – 6,66.
2. Дмитрий Лопин – 6,72.
3. Игорь Образцов – 6,73.
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.54,75.
2. Анатолий Рыбаков – 7.58,32.
3. Алексей Попов – 7.58,95.
Женщины. 60 м
1. Виктория Вручинская – 7,40.
2. Кристина Хорошева – 7,42.
3. Анастасия Григорьева – 7,45.
3000 м
1. Елена Коробкина – 8.59,34.
2. Екатерина Ишова – 8.59,84.
3. Анна Ильина – 9.00,73.
Шест
1. Анжелика Сидорова – 4,70.
2. Ольга Муллина – 4,60.
3. Ангелина Краснова – 4,50.