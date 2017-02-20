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175 лет назад 2016
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Польховский: предложений вернуться в сборную РФ мне не поступит. Я это знаю

20 февраля 2017, понедельник. 11:03. Другие
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский выразил уверенность в том, что ему не предложат вернуться в тренерский штаб национальной команды. На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира россияне завоевали две медали — золотую (в мужской эстафете) и бронзовую (в смешанной эстафете).

«Что касается меня, то мне предложений вернуться в тренерский штаб не будет. Я это знаю. Я много лет проработал с этим коллективом.

Изменения в тренерском штабе – прерогатива Союза биатлонистов России. Они должны выбирать стратегию. Конечно, невозможно иметь 10 команд, нужно искать какой-то компромисс всем. Тем более предолимпийский сезон очень важен, круг претендентов очерчен. Что тут гадать на кофейной гуще? Нужно объединяться и работать в одном направлении, всем вместе готовиться к Олимпийским играм», – цитирует Польховского «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Валерий Польховский Чемпионат мира по биатлону 2017
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