Польховский: предложений вернуться в сборную РФ мне не поступит. Я это знаю

Бывший главный тренер сборной России по биатлонувыразил уверенность в том, что ему не предложат вернуться в тренерский штаб национальной команды. На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира россияне завоевали две медали — золотую (в мужской эстафете) и бронзовую (в смешанной эстафете).«Что касается меня, то мне предложений вернуться в тренерский штаб не будет. Я это знаю. Я много лет проработал с этим коллективом.Изменения в тренерском штабе – прерогатива Союза биатлонистов России. Они должны выбирать стратегию. Конечно, невозможно иметь 10 команд, нужно искать какой-то компромисс всем. Тем более предолимпийский сезон очень важен, круг претендентов очерчен. Что тут гадать на кофейной гуще? Нужно объединяться и работать в одном направлении, всем вместе готовиться к Олимпийским играм», – цитирует Польховского «Р-Спорт».