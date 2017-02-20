Меркушина: на ЧМ показала свой максимум. Теперь можно наслаждаться жизнью

Украинская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Она заняла 14-е место.«Было интересно. Масс-старт, как по мне, самая интересная гонка после эстафеты. Нам повезло, что с утра стартовали. Трасса, конечно, была не совсем жёсткая, но было бежать легче, чем в индивидуальной гонке. А вообще усталость сказывается. Ноги очень болят, еле хожу. Я вполне довольна показанным результатом. Он соответствует той форме, какая есть у меня на данный момент. И по всему чемпионату могу сказать, что сумела показать свой максимум. Теперь можно наслаждаться жизнью и теми гонками, которые мне ещё предстоит провести в этом сезоне», — цитирует Меркушину официальный сайт ФБУ.